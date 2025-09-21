Ballon d’Or 2025 : le peuple français a fait son choix !

Le dernier sondage Odoxa pour RTL et Winamax confirme l’immense cote d’Ousmane Dembélé avant la remise du Ballon d’Or 2025, prévue lundi 22 septembre au théâtre du Châtelet. Fort de sa saison exceptionnelle avec le PSG (Ligue 1, Coupe de France, Trophée des Champions, Ligue des champions, Supercoupe d’Europe, 29 buts en 44 matchs), le numéro 10 parisien recueille 26 % des intentions des Français, devant Kylian Mbappé (22 %) et Lamine Yamal (9 %). Chez les amateurs de football, le plébiscite est encore plus net : 38 % estiment que Dembélé mérite le Ballon d’Or, contre 14 % pour Mbappé et 13 % pour Yamal.

Le sondage révèle aussi une perception contrastée de la récompense. Si 76 % des amateurs de foot considèrent le Ballon d’Or comme la distinction individuelle la plus prestigieuse, 64 % lui reprochent d’encourager le jeu individuel au détriment du collectif. Quant à Dembélé, il bénéficie d’une image très positive : 81 % des sondés le trouvent sympathique, 80 % travailleur et 74 % humble. Pour 38 % des amateurs, ne pas le voir sacré serait d’ailleurs une « injustice ».