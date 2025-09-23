Menu Rechercher
Liga

Real Madrid : Vinícius Júnior est très déçu

Par Samuel Zemour
1 min.
Vinicius Jr @Maxppp

Vinícius Júnior n’est pas au mieux en ce début de saison. Depuis l’arrivée de Xabi Alonso, le Brésilien n’est plus la grande star de l’équipe et son statut de titulaire est même remis en cause, lui qui a débuté sur le banc contre l’OM, en C1, et s’est montré furieux après sa sortie contre l’Espanyol Barcelone, en Liga. Et alors que sa prolongation est loin d’être réglée et qu’une réunion doit se tenir entre la direction madrilène et son entourage, l’attaquant serait « désappointé et déçu » par les négociations actuelles pour son avenir, d’après la Cadena Cope.

Selon lui, le Brésilien estime mériter davantage, tant au niveau de son salaire que de son statut au sein de l’équipe. La radio espagnole précise que les propositions contractuelles du Real Madrid ont ravivé un sentiment d’insatisfaction chez le joueur, qui voit sa valeur et ses performances parfois sous-estimées. L’ailier de 25 ans va donc devoir se ressaisir sur le terrain pour espérer avoir gain de cause.

