Lamine Yamal veut en découdre avec le PSG !

Si son entourage et la presse pro-Barça ont plutôt mal vécu sa "défaite" lors du Ballon d’Or 2025, finalement attribué à Ousmane Dembélé, Lamine Yamal semble avoir plutôt bien digéré ce petit échec. Surtout, le petit prodige blaugrana est concentré sur sa récupération, lui qui a été victime d’une pubalgie et qui n’a pas joué depuis le début du mois et ce duel international entre la Turquie et l’Espagne, largement remporté par sa sélection 6-0.

Avec le FC Barcelone, son dernier match remonte à la fin août, et il n’a joué que 3 rencontres sous les ordres d’Hansi Flick cette saison, totalisant tout de même 2 buts et 2 passes décisives. Sans celui qui est probablement son meilleur joueur, le champion d’Espagne en titre a tout de même réussi à obtenir de bons résultats, mais tout le monde à Barcelone sait que pour les gros matchs, comme celui qui arrive face au PSG en Ligue des Champions la semaine prochaine, Hansi Flick et l’équipe auront besoin du meilleur Lamine Yamal.

Lamine Yamal a faim

Comme l’indiquent divers médias, Lamine Yamal ne devrait a priori pas jouer le match de Liga ce soir contre Oviedo, ni celui du week-end face à la Real Sociedad. Mais c’est bien contre Paris, mercredi, que son retour devrait se concrétiser, alors qu’il s’entraîne en solitaire pour le moment. Un duel contre Paris pour lequel le numéro 10 veut briller. « Ne pas avoir gagné le Ballon d’Or lui donne encore plus de motivation », a ainsi confié Hansi Flick en conférence de presse mercredi. Et quoi de mieux qu’un match contre le champion d’Europe pour se montrer ?

Comme l’indique Sport, « Paris est le grand objectif » du natif de Rocafonda. L’Espagnol sait aussi probablement que la course pour le Ballon d’Or 2026 commence dès maintenant et qu’un gros match contre les Parisiens servirait à marquer le coup. Quoi qu’il en soit, Hansi Flick sait qu’il a besoin du meilleur Lamine Yamal pour pouvoir venir à bout des troupes de Luis Enrique…