Ligue 1

OM : le mea culpa de Roberto De Zerbi après son coup de sang

Par Josué Cassé
1 min.
Strasbourg Marseille
Présent en conférence de presse ce jeudi avant d’affronter Strasbourg dans le cadre de la 6e journée de Ligue 1, Roberto De Zerbi, expulsé en fin de match lors du Classique remporté par l’OM, est revenu sur son coup de sang. «Ça me déplait beaucoup, je suis triste. J’ai commis une erreur, pas dans ce que j’ai dit parce que je n’ai pas offensé qui que ce soit. Mais les mouvements du corps. J’avais encore Madrid en tête», a tout d’abord confié le coach italien avant de justifier son comportement.

«J’ai vu la faute de Hakimi et même s’il a pris le ballon, je pense qu’il y avait quand même faute. J’ai commis une erreur parce que je dis toujours aux joueurs d’être corrects et de ne pas prendre de carton. C’est mon premier rouge, j’ai baissé ma moyenne en France par rapport à l’étranger. Demain, personne ne va me remplacer, j’ai une confiance totale en mon adjoint. Les joueurs seront plus tranquilles, ils ne m’auront pas dans les oreilles». Voilà qui est dit.

