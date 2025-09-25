Ligue 1
PSG : l’avis tranché d’Achraf Hakimi sur les calendriers chargés
Invité sur Clique, Achraf Hakimi s’est longuement confié. De l’accusation de viol dont il fait l’objet à la sélection marocaine en passant par le sacre du PSG en Ligue des Champions, le défenseur parisien n’a éludé aucun sujet. L’occasion également pour le Marocain de 26 ans d’évoquer le calendrier…
«On a besoin de repos c’est sûr mais si c’est pour gagner des titres, moi le repos ça ne m’importe peu», a finalement confié le Parisien à l’heure où de nombreux joueurs et observateurs pointent du doigt le rythme infernal et la multiplication des compétitions.
