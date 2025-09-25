OM : Emerson Palmieri encense Weah et Aguerd
Présent en conférence de presse avant le déplacement de l’OM à Strasbourg pour le compte de la 6e journée de Ligue 1, Emerson Palmieri est revenu sur ses débuts sous le maillot phocéen. L’occasion également pour le néo-Marseillais d’encenser deux de ses nouveaux coéquipiers, à commencer par Timothy Weah. «Je l’avais déjà vu quand il jouait à la Juve, je connaissais ses qualités. C’est un joueur très fort, très utile pour l’équipe», a ainsi assuré le joueur de 31 ans avant d’évoquer le cas Aguerd…
«Pour les recrues, c’est important d’avoir des coéquipiers qui te reçoivent, t’aident, t’accueillent. L’équipe nous a accueillis de la meilleure des manières et ça nous aide énormément. Nayef est un grand joueur, on a partagé beaucoup de choses ensemble. C’est un joueur très fort et il démontre encore ses qualités».
Nos dernières vidéos
Les plus lus
Explorer