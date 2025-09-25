Strasbourg : BlueCo vole au soutien de Marc Keller

Drôle d’ambiance à Strasbourg depuis 10 jours et les sifflets d’une partie du stade à l’encontre de Marc Keller, le président du RCSA, invité à quitter le club. Ce dernier a réagi avec une conférence de presse cinglante, pour protéger les joueurs et défendre son travail. Et il n’est pas seul dans cette lutte d’influence puisque le consortium BlueCo, qui détient le club et qui est à l’origine de la fronde des supporters, a tenu à lui apporter son soutien.

« Nous tenons également à remercier et à réitérer notre soutien total à notre Président Marc Keller. Son leadership et son engagement au fil des ans ont permis de mener ce club là où il se trouve aujourd’hui. La relation que nous entretenons avec lui, ainsi qu’avec l’ensemble de l’équipe de direction et du personnel, est un véritable partenariat reposant sur la confiance et une ambition commune. Nous le considérons comme un engagement à long terme alors que nous continuons à construire ensemble l’avenir du club pour les décennies à venir », peut-on ainsi lire. Avant un passage destiné aux supporters, ceux qui les soutiennent et ceux qui les combattent. « À tous ceux qui nous ont apporté leur soutien et nous ont accueillis, nous vous en sommes reconnaissants et ne prendrons pas votre soutien pour acquis. Nous continuerons à travailler d’arrache-pied pour que le club soit une source de fierté pour nous tous. À ceux dont les doutes persistent malgré les résultats - les investissements dans le stade, l’Académie et les infrastructures, un Racing qui est compétitif, qui est uni, qui gagne, et qui joue la coupe d’Europe -, le club sera toujours heureux de recevoir votre soutien. » Les Ultras visés par les mesures de la direction (Ultra Boys 90, Kop Ciel & Blanc, la Fédération des supporters du Racing, Pariser Section) feront quant à eux la grève des encouragements lors de la réception de l’OM vendredi soir.