Manchester City blinde l’une de ses pépites

Il est l’un des nouveaux cracks sortis de l’académie de Manchester City. Depuis la saison dernière où il est apparu à neuf reprises sous le maillot des Skyblues, Nico O’Reilly s’est fait une place durable dans le groupe de Pep Guardiola. Apparu à cinq reprises déjà cette saison, le joueur polyvalent est amené à être un incontournable du groupe du coach catalan dans les prochaines années.

En ce sens, les Cityzens ont officialisé ce vendredi la prolongation de leur talent de 20 ans jusqu’en 2030 : «Nous sommes ravis d’annoncer que Nico O’Reilly a prolongé son contrat avec City jusqu’en 2030», explique le club mancunien sur ses réseaux sociaux.