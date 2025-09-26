Menu Rechercher
Commenter 2
Officiel Premier League

Manchester City blinde l’une de ses pépites

Par Chemssdine Belgacem
1 min.
Pep Guardiola salue les supporters @Maxppp

Il est l’un des nouveaux cracks sortis de l’académie de Manchester City. Depuis la saison dernière où il est apparu à neuf reprises sous le maillot des Skyblues, Nico O’Reilly s’est fait une place durable dans le groupe de Pep Guardiola. Apparu à cinq reprises déjà cette saison, le joueur polyvalent est amené à être un incontournable du groupe du coach catalan dans les prochaines années.

La suite après cette publicité
Manchester City
We're delighted to announce that Nico O'Reilly has extended his contract at City until 2030 ✍️🩵
Voir sur X

En ce sens, les Cityzens ont officialisé ce vendredi la prolongation de leur talent de 20 ans jusqu’en 2030 : «Nous sommes ravis d’annoncer que Nico O’Reilly a prolongé son contrat avec City jusqu’en 2030», explique le club mancunien sur ses réseaux sociaux.

Pub. le - MAJ le
Voir tous les commentaires (2)
La suite après cette publicité

En savoir plus sur

Premier League
Man City
Nico O'Reilly

En savoir plus sur

Premier League Premier League
Man City Logo Manchester City FC
Nico O'Reilly Nico O'Reilly
La suite après cette publicité

Articles recommandés

Voir tous

Nos dernières vidéos

Les plus lus

Explorer

Partager
Top commentaires
Comparer les stats du match
Partager
Copié dans le presse-papier