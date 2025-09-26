L’AC Ajaccio dénonce une folle escroquerie dans l’affaire Youcef Belaïli !

Le feuilleton entre l’international algérien Youcef Belaïli et le club corse de l’AC Ajaccio continue de susciter de vives réactions. Et pour cause. Ce qui devait être une collaboration sportive prometteuse s’est finalement progressivement transformé en un litige complexe mêlant absences inexpliquées, accusations de vol, tensions disciplinaires et réclamations financières. Aujourd’hui relégué en National et exclu de toutes compétitions nationales par la DNCG pour la saison 2025/2026, l’AC Ajaccio se retrouve dos au mur. Ce vendredi, la nouvelle direction, en place depuis septembre 2025, a finalement publié un communiqué pour évoquer la sulfureuse affaire dite Belaïli.

L’AC Ajaccio affirme être victime d’une escroquerie !

Si l’AC Ajaccio a donc décidé d’interpeller la FIFA, le club a également déposé une plainte pénale au Procureur de la République d’Ajaccio pour faux, usage de faux et escroquerie. En attendant la suite de l’affaire, l’ACA - qui tente de renaître de ses cendres au niveau amateur - réclame désormais la levée immédiate de l’interdiction de recrutement. Reste finalement à connaître le positionnement de l’instance présidée par Gianni Infantino face à un litige mettant aujourd’hui en péril l’avenir du club ajaccien…

Le communiqué complet de l’AC Ajaccio

À l’attention de Monsieur Gianni Infantino, Président de la FIFA. Par la présente, nous souhaitons vous alerter sur une situation ubuesque et profondément injuste qui menace aujourd’hui la survie de notre club, l’AC Ajaccio. Notre club, qui évoluait encore en Ligue 2 voici quelques mois, est victime d’une escroquerie organisée, entérinée par une décision de la FIFA rendue le 11 juillet 2025, dans le cadre d’un litige opposant l’AC Ajaccio à son ancien joueur Youcef Belaïli. Cette décision, prise sur la base d’un faux document, nous interdit aujourd’hui tout recrutement, plongeant ainsi notre club dans un état de mort clinique.

En avril 2023, le Tribunal Arbitral du Sport condamnait Youcef Belaili à rembourser une dette de 380 000 € à son ancien club saoudien, Al-Ahli Saudi FC. Ce montant correspondait à une pénalité infligée au joueur, indépendamment de l’AC Ajaccio. Or, en 2024, le joueur saisissait la FIFA pour réclamer ce même montant à notre club, en présentant un protocole d’accord prétendument signé par notre ancien directeur général, M. Alain Caldarella et par Al-Ahli. Ce document, sur lequel repose la décision de la FIFA, est un faux manifeste !

Et pour cause :

• Al-Ahli FC a officiellement démenti l’existence de ce document, affirmant que la personne citée comme signataire n’a jamais exercé aucune fonction officielle dans le club.

• M. Caldarella, de son côté, a déposé plainte pour faux et usage de faux, affirmant n’avoir jamais signé un tel document.

• Enfin, si un tel accord avait réellement existé, pourquoi n’a-t-il jamais été évoqué lors du jugement initial devant le TAS en 2023 ? Pourquoi Al-Ahli a-t-il poursuivi le joueur – et non l’AC Ajaccio – s’il existait un engagement écrit de notre part à régler cette dette ?

La réponse est simple : ce document n’a jamais existé ! Il a été fabriqué de toutes pièces dans l’unique but de détourner près de 400 000 € au détriment de notre club. Malheureusement, au moment où la décision est devenue définitive, l’ancienne direction de l’ACA - les dirigeants de la SAS - n’avait entrepris aucune démarche de défense. La nouvelle gouvernance, mise en place le 8 septembre 2025, a hérité d’une situation catastrophique, sans possibilité de recours dans les délais impartis.

Dès notre prise de fonction, nous avons alerté vos services et transmis tous les éléments nouveaux et accablants remettant en cause le fondement même de cette décision. À ce jour, nous faisons face à un mur administratif, qui oppose la rigueur des délais à la réalité de la fraude. Dans le même temps, une plainte pénale a été déposée auprès du Procureur de la République d’Ajaccio pour faux, usage de faux et escroquerie. Monsieur le Président, il ne s’agit pas ici d’un simple contentieux sportif. Il s’agit d’un club centenaire, ancré dans son territoire, repris récemment par une nouvelle équipe déterminée à reconstruire un projet sain, intègre et durable.

Aujourd’hui, ce projet est mis en péril par une décision profondément injuste, prise sur la base d’un document frauduleux, sans que nous ayons eu l’occasion d’être entendus ou de produire nos éléments de défense. Nous ne pouvons accepter que notre club soit sacrifié pour des actes de falsification, sans réaction de votre part. La seule alternative que nous proposent vos services est la suivante : soit nous réglons la somme de 380 000€, montant de la fraude dont nous sommes victimes, soit notre club centenaire disparaît. Est-ce cela, la justice du football mondial ?

Est-ce cela, l’éthique que la FIFA défend au quotidien ? C’est pourquoi nous vous demandons, solennellement, la levée immédiate de l’interdiction de recruter. Il ne s’agit pas seulement de sauver notre saison : il s’agit de sauver un club, des emplois, une ville, et des milliers de supporters. Nous avons foi dans les valeurs fondamentales du sport : le respect, l’équité, la transparence. À cet instant où chaque jour, chaque heure compte, nous en appelons à votre responsabilité pour que la justice et la vérité puissent enfin l’emporter. Dans l’attente d’une réponse rapide, nous vous prions d’agréer, Monsieur le Président, l’expression de nos salutations respectueuses. Le Bureau de l’AC Ajaccio.