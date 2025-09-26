La mise au point de l’ASSE sur Pierre Ekwah

Après un été compliqué où aucune des parties n’a réussi à trouver un terrain d’entente, Pierre Ekwah a décidé de résilier de manière unilatérale le contrat le liant à l’AS Saint-Etienne ce vendredi. Forcément, cette situation, bien que connue des Verts, ne passe clairement pas dans le Forez.

Le club stéphanois a tenu à nous apporter sa version des faits en démentant purement et simplement notre information, assurant de son côté que le milieu de terrain franco-camerounais de 23 ans était contractuellement lié avec les Verts jusqu’en juin 2029. «L’AS Saint-Étienne dément les informations parues ce jour. Pierre Ekwah est lié contractuellement au club jusqu’en 2029. Conformément au droit du travail et aux règlements sportifs applicables, l’ASSE n’a pas vocation à commenter plus avant un dossier individuel. Le club poursuit ses échanges avec le joueur et ses représentants dans un esprit de responsabilité et de respect des règles.» Nul doute que nous n’en sommes qu’au début d’un très long feuilleton où chacune des parties va défendre ses intérêts.