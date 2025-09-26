Menu Rechercher
Commenter
Exclu FM Ligue 2

La mise au point de l’ASSE sur Pierre Ekwah

Par Sebastien Denis
1 min.
Pierre Ekwah avec le maillot de Saint-Etienne @Maxppp

Après un été compliqué où aucune des parties n’a réussi à trouver un terrain d’entente, Pierre Ekwah a décidé de résilier de manière unilatérale le contrat le liant à l’AS Saint-Etienne ce vendredi. Forcément, cette situation, bien que connue des Verts, ne passe clairement pas dans le Forez.

La suite après cette publicité

Le club stéphanois a tenu à nous apporter sa version des faits en démentant purement et simplement notre information, assurant de son côté que le milieu de terrain franco-camerounais de 23 ans était contractuellement lié avec les Verts jusqu’en juin 2029. «L’AS Saint-Étienne dément les informations parues ce jour. Pierre Ekwah est lié contractuellement au club jusqu’en 2029. Conformément au droit du travail et aux règlements sportifs applicables, l’ASSE n’a pas vocation à commenter plus avant un dossier individuel. Le club poursuit ses échanges avec le joueur et ses représentants dans un esprit de responsabilité et de respect des règles.» Nul doute que nous n’en sommes qu’au début d’un très long feuilleton où chacune des parties va défendre ses intérêts.

Pub. le - MAJ le
Voir tous les commentaires
La suite après cette publicité

En savoir plus sur

Ligue 2
ASSE
Pierre Ekwah

En savoir plus sur

Ligue 2 Ligue 2 BKT
ASSE Logo St Étienne
Pierre Ekwah Pierre Ekwah
La suite après cette publicité

Articles recommandés

Voir tous

Nos dernières vidéos

Les plus lus

Explorer

Partager
Top commentaires
Comparer les stats du match
Partager
Copié dans le presse-papier