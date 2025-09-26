Pierre Ekwah a résilié son contrat avec Saint-Etienne !

Arrivé en prêt à Saint-Etienne en provenance de Sunderland durant l’été 2024, Pierre Ekwah avait été l’une des rares satisfactions côté stéphanois dans la difficile saison des Verts en Ligue 1, qui s’était terminée par une relégation en Ligue 2. Disposant d’une option d’achat, les Verts avaient décidé de la lever de manière unilatérale, alors que l’accord d’Ekwah était nécessaire, à quelques minutes de la date butoir, au grand dam du milieu de terrain franco-camerounais de 23 ans qui ne voulait pas rester en Ligue 2. « L’AS Saint-Etienne confirme avoir levé l’option d’achat de Pierre Ekwah prévue dans le cadre de son prêt par Sunderland, l’été dernier. Il intègre officiellement l’effectif d’Eirik Horneland après une première saison lors de laquelle il est apparu à 30 reprises sous le maillot Vert », pouvait-on lire sur le site officiel de l’ASSE le 14 août dernier.

Une décision incomprise du côté du joueur, très affecté par cette situation, qui a formé une opposition immédiate et irrémédiable à la levée de cette option non souhaitée de son point de vue. Une situation ubuesque qui a engendré une absence continue à l’entraînement du club du Forez, et qui n’a pas manqué de désespérer fin août Erik Horneland, alors interrogé en conférence de presse à la veille de rencontrer Grenoble. « J’ai bien évidemment cherché à prendre contact avec Pierre Ekwah, plutôt sur le début de la pré-saison, mais je n’ai malheureusement pas eu de réponse. Je n’ai pas d’informations sur un éventuel programme d’entraînement pour Pierre Ekwah. Depuis, le dialogue est maintenu par la direction […] Ekwah est sous contrat, il est supposé jouer avec nous. C’est une situation compliquée. On verra d’ici la fin de la semaine », expliquait alors le coach des Verts.

Pierre Ekwah a déjà tourné la page ASSE et discute avec d’autres clubs

Alors que les représentants de Pierre Ekwah ont tenté jusque dans les dernières heures du mercato de trouver une solution à l’amiable pour leur joueur avec l’ASSE, cette dernière a rejeté toutes les approches. Depuis silence radio jusqu’à une nouvelle sortie de Eirik Horneland faite il y a quelques jours, assurant que le joueur était… en arrêt maladie. «Nous devons simplement espérer que Pierre se porte bien et qu’il reviendra le plus rapidement possible. Si je suis en arrêt maladie, si vous l’êtes de votre côté, rien ne peut être dit sur ce sujet. Tout ceci reste confidentiel, aussi bien dans le football que dans la vie normale.»

La vérité serait toute autre puisque selon nos informations, Pierre Ekwah est aujourd’hui libre comme l’air depuis le 1er septembre, après avoir décidé de résilier son contrat avec l’AS Saint-Etienne. Il n’y a donc plus aucune chance de revoir le milieu de terrain porter de nouveau les couleurs de Saint-Etienne, lui qui n’aura pas fait un seul entraînement avec les Verts en 2025-26. Ekwah, dont la valeur est estimée à 7 M€ sur Transfermarkt, a entamé des discussions avec des clubs anglais, italiens et belges, et il pourrait s’engager très prochainement dans son futur club.