Real Madrid : Ferland Mendy réapparaît enfin

Cette saison, Xabi Alonso a l’embarras du choix au poste de latéral gauche. Recruté cet été, Alvaro Carreras montre déjà de très belles choses. Fran Garcia a son mot à dire en attendant le retour de Ferland Mendy. Le Français est sur le flanc depuis plusieurs mois. Son dernier match remonte d’ailleurs au 26 avril dernier en Coupe du Roi contre le FC Barcelone. Depuis, il est à l’infirmerie pour soigner une blessure musculaire. Malgré les rumeurs de départ cet été, son intention a toujours été de continuer à Madrid et de se battre pour sa place comme expliqué par nos soins.

Ce vendredi, Marca donne de ses nouvelles. Le média espagnol explique que le joueur, qui souffre d’une déchirure du tendon droit proximal du quadriceps droit et qui est absent depuis 5 mois, a été aperçu pour la première fois depuis longtemps à l’entraînement. Pendant que ses coéquipiers s’entraînaient, lui était sur un terrain adjacent afin de faire de petites courses et quelques exercices avec le ballon. Marca précise qu’il progresse dans sa phase de récupération, même si le club ne communique pas à son sujet.