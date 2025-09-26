Le groupe du Real Madrid pour le choc face à l’Atlético

Auteur d’un début de saison parfait, le Real Madrid s’apprête à défier l’Atlético de Madrid, ce samedi, pour un derby d’ores et déjà très attendu. Pour ce rendez-vous, Xabi Alonso devra toutefois faire sans Trent Alexander-Arnold, Ferland Mendy et Antonio Rüdiger.

Parmi les 23 joueurs convoqués, on retrouve, en revanche, Kylian Mbappé, Vinicius Jr ou encore Arda Güler. A noter également les présences d’Eduardo Camavinga et Jude Bellingham, de retour à la compétition après s’être fait opérer.