Liga

Le groupe du Real Madrid pour le choc face à l’Atlético

Par Josué Cassé
Kylian Mbappé célèbre son but face à Osasuna @Maxppp
Auteur d’un début de saison parfait, le Real Madrid s’apprête à défier l’Atlético de Madrid, ce samedi, pour un derby d’ores et déjà très attendu. Pour ce rendez-vous, Xabi Alonso devra toutefois faire sans Trent Alexander-Arnold, Ferland Mendy et Antonio Rüdiger.

Real Madrid C.F.
📋✅ ¡Nuestros convocados!
🆚 @Atleti
Parmi les 23 joueurs convoqués, on retrouve, en revanche, Kylian Mbappé, Vinicius Jr ou encore Arda Güler. A noter également les présences d’Eduardo Camavinga et Jude Bellingham, de retour à la compétition après s’être fait opérer.

