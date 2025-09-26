Real Madrid : Xabi Alonso s’affole pour Mastantuono

Courtisé par plusieurs écuries de renom, dont le Paris Saint-Germain, Franco Mastantuono a finalement dit oui au Real Madrid. Un club où le jeune Argentin de 18 ans a pris très rapidement ses marques. En effet, il a déjà participé à 6 matches toutes compétitions confondues. Le temps pour lui de marquer 1 but. Demain, il vivra son premier derby de Madrid face à l’Atlético, tout comme Dean Huijsen ou Alvaro Carreras. Xabi Alonso compte sur eux comme il l’a indiqué aux journalistes ce vendredi. «Il y a toujours une première fois à tout. Nous avons besoin de chacun pour demain.»

Concernant Mastantuono, il a ajouté : «Franco a beaucoup d’atouts. Il n’a que 18 ans. Son adaptation s’est très bien passée. J’adore son esprit de compétition. Il déborde d’énergie. Ensuite, il faut le remettre sur pied. Mais ce côté compétitif est fondamental pour notre équipe. On va en profiter. Tout le monde est prêt. Tout le monde a bien récupéré. Il n’y a pas de blessure. On verra demain.» L’Argentin appréciera.