Real Madrid : Vinicius Jr et Bellingham ont craqué face aux arbitres

Jude Bellingham et Vinicius Jr @Maxppp
Real Madrid 0-2 Celta Vigo

Le week-end dernier, le Real Madrid s’est incliné à domicile face au Celta de Vigo (0-2). Un match marqué par de nouveaux comportements insultants de la part de plusieurs joueurs merengues à l’encontre de l’arbitre qui a expulsé trois Madrilènes, dont deux dans le temps additionnel (Endrick et Alvaro Carreras). Ces cartons rouges ont par ailleurs eu le don de mettre Vinicius Jr et Jude Bellingham hors d’eux.

Les caméras de DAZN ont en effet filmé les instants où les deux Merengues sont montés dans les tours. « Encore, encore. Sortez-en davantage (de cartons, ndlr). Plus de rouges. Virez tout le monde, virez-nous tous ! », a lâché le Brésilien à l’arbitre, tandis que l’Anglais a dit au quatrième arbitre « putain d’idiot », après avoir pris un carton jaune.

