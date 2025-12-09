LdC (F) : le PSG prend son premier point mais est déjà éliminé !

C’était à prévoir après le très mauvais départ, mais cela reste une énorme désillusion. Le PSG a glané son premier point dans cette saison de Ligue des Champions féminine après ce 0-0 face à Louvain mais est d’ores et déjà éliminé de la compétition, dès la phase de championnat. Le club de la capitale n’accrochera même pas les barrages.

16e sur 18 après 5 journées avec 4 points de retard sur la zone de qualification, le PSG ne peut plus revenir à l’une des 12 premières places. Encore inoffensives ce soir, les protégées de Paulo Cesar ont un dernier match pour relever la tête, pour l’honneur, sur la pelouse de Benfica, éliminé également, la semaine prochaine.