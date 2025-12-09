Kylian Mbappé fait trembler le Real Madrid et l’Espagne

Xabi Alonso n’avait pas besoin de ça. Demain soir, le technicien de 43 ans va jouer gros face à Manchester City, lui qui est de plus en plus discuté au Real Madrid. Et pour cette rencontre ô combien capitale, l’Espagnol devra faire sans plusieurs joueurs puisque 7 éléments vont d’ores et déjà manquer le choc face aux Skyblues de Pep Guardiola. Ainsi, Eder Militão, Dani Carvajal, Trent Alexander-Arnold, David Alaba, Ferland Mendy, Dean Huijsen et Eduardo Camavinga. Pour ne rien arranger, Fede Valverde, Jude Bellingham et Antonio Rüdiger sont très fatigués mais ils seront bien disponibles selon AS. Enfin, il reste l’énigme Kylian Mbappé. Hier, la presse ibérique a annoncé que le Français souffre d’une fracture de l’annulaire gauche.

L’attaquant de 26 ans s’est blessé lors d’une mauvaise chute en première mi-temps dimanche face au Celta de Vigo (défaite 2 à 0). Malgré sa souffrance, le Français a tenu bon et a continué à jouer. AS a d’ailleurs précisé que l’ancien du PSG, bien que diminué, jouera mercredi soir face aux Cityzens en C1. Sauf que ce mardi, de nouvelles informations venues d’Espagne bouleversent toutes les certitudes. En effet, plusieurs médias locaux assurent que KM10 n’était pas présent lors de l’entraînement de ce matin en raison d’une gêne musculaire à la jambe gauche. La Cadena SER assure qu’il est «quasi impossible» qu’il joue lors de ce choc des étoiles demain soir au stade Santiago-Bernabéu. D’autres, comme El Chiringuito, indiquent qu’il est incertain sans forcément encore parler de forfait.

Kylian Mbappé va trancher

Marca n’est pas affirmatif non plus. Le quotidien espagnol précise : «la participation de Kylian Mbappé au match contre Manchester City reste incertaine à l’approche de la rencontre. L’attaquant souffre d’une fracture à un doigt et de douleurs musculaires persistantes à la jambe gauche, ce qui a limité sa participation au dernier entraînement du Real Madrid. Si le staff technique n’a pas exclu de le faire jouer, la décision finale dépendra de son état dans les heures précédant le match. Si Mbappé est disponible, son temps de jeu sera considérablement réduit, ce qui inquiète l’entraîneur en raison des conséquences potentielles sur la stratégie de jeu et le onze de départ. La prudence est de mise, mais l’importance de la rencontre exige d’explorer toutes les options avant de confirmer son absence.»

Une source au sein du club a ajouté à ce sujet : « il est très incertain… et s’il joue, son temps de jeu sera très limité.» La balle est dans le camp de Mbappé, qui inquiète tout le monde selon AS. «Mbappé est très incertain ! Kylian souffre d’une gêne à la jambe gauche. Avant le dernier entraînement, il prie pour que ses blessures guérissent (…) Il y a la grande inconnue Kylian. Il est limité par une fracture à l’annulaire. Mais il souffre également d’une contusion à la jambe gauche. « Il est très incertain, et s’il joue, il sera fortement limité », confie une source interne. Voilà le tableau du Real Madrid. Seulement quatre défenseurs et leur attaquant vedette diminués. Sept joueurs absents, et peut-être huit. Pour affronter Guardiola et Haaland. Un géant en pleine forme, avec 20 buts en 20 matchs. Et face à Goliath, ils sont épuisés.»

Le Real Madrid et l’Espagne très inquiets

AS ajoute que tout entre les mains du Français. «Tout repose sur le ressenti de Mbappé et l’avis des médecins du Real Madrid. Si Kylian se sent capable de jouer, et si le staff médical le juge possible, il jouera. La gêne n’est pas grave, mais elle suffit à semer le doute. Non pas à cause de son doigt, avec lequel l’attaquant pensait jouer. Atrophié et douloureux, certes, mais il aurait joué. Le problème réside dans la gêne qu’il a déjà ressentie contre le Celta Vigo. Cependant, s’il y a la moindre chance de jouer, de ne pas compromettre sérieusement son avenir, il se donnera à fond. Et l’annonce de la composition de l’équipe dépend de cela, du moment où la décision sera prise. Si la situation reste floue aujourd’hui, elle sera reportée à demain. Attendre le plus longtemps possible. Compte tenu des circonstances. Une situation où Mbappé souhaite être. Et le Real Madrid le souhaite et a besoin de lui.» Mundo Deportivo estime que ce serait un coup dur pour Xabi Alonso, qui est en danger «lors d’un match crucial qu’il pourrait devoir disputer sans Kylian Mbappé».

Toujours en Catalogne, Sport s’inquiète aussi pour le coach madrilène. «L’absence potentielle de l’attaquant serait un coup dur pour l’équipe de Xabi Alonso. L’avenir de l’entraîneur est en jeu après les mauvais résultats accumulés le mois dernier, période durant laquelle le Real Madrid a non seulement perdu son avance sur le Barça, mais se retrouve également à quatre points du leader actuel du championnat. Perdre Mbappé signifierait perdre le joueur le plus décisif de la saison. En 21 matches disputés cette saison, l’international français a inscrit 25 buts (16 en Liga et 9 en Ligue des Champions), ce qui fait de lui le meilleur buteur de l’équipe, et de loin. Le Real Madrid a démontré une forte dépendance à l’égard de son attaquant pour marquer des buts, et ses remplaçants potentiels (Gonzalo ou Endrick) n’ont quasiment pas eu d’occasions de jouer régulièrement. Il serait donc surprenant que l’un d’eux soit titularisé contre City.» La Cadena SER conclut en disant que les mauvaises nouvelles s’accumulent pour Xabi Alonso. Un coach qui va jouer plus qu’un match demain soir. Et nul doute qu’il souhaite que son porte-bonheur Mbappé soit présent.

