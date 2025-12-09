Real Madrid : les tentatives désespérées de Xabi Alonso pour sauver sa peau

Depuis hier, la presse espagnole est unanime pour affirmer que le choc de Ligue des Champions contre Manchester City peut vraiment sonner le glas pour Xabi Alonso. Le club de la capitale espagnole est cinquième du classement de la C1 et bien parti pour se qualifier directement pour les huitièmes de finale, mais à l’intérieur du vestiaire madrilène, il y a le feu. Depuis qu’il a pris les rênes du Real Madrid, Alonso a découvert la réalité d’un groupe difficile à manager et sans doute trop habitué à un certain confort après les sacres européens de 2022 et 2024.

Des vacances supplémentaires

Xabi Alonso a voulu apporter sa touche et remettre un peu d’ordre dans une maison merengue désordonnée, mais ça ne passe pas. Un temps intransigeant, le coach de 44 ans a ensuite tenté de se montrer plus souple pour essayer de regagner le coeur de ses joueurs. Mais à chaque fois, il y a quelque chose qui cloche. Hier soir, le journaliste d’El Chiringuito, Marcos Benito, a fait une révélation sur l’avant-match du choc face à l’Athletic Bilbao. « Avant le match contre Bilbao, il restait cinq grands matches avant la trêve hivernale. Xabi a parlé avec son groupe et leur a dit : "si vous gagnez les cinq matches, vous aurez sept jours de vacances à Noël." »

Une carotte qui a fonctionné puisque les Merengues se sont brillamment imposés 3 buts à 0. Mais au sein du club, une telle démarche a surpris. En clair, certains se demandent comment l’entraîneur d’une institution comme le Real Madrid peut se rabaisser à jouer la carotte avec ses joueurs alors qu’un comportement plus digne et responsable était attendu. Et ce n’est pas tout. Ce même Marcos Benito a fait une révélation sur les minutes qui ont suivi le Clasico et la fameuse brouille entre Vinicius Jr et son coach. Et là encore, la façon de faire de Xabi Alonso a posé problème.

Une communication compliquée

« Quand Xabi Alsono entre dans le vestiaire, Vinicius n’est pas là. Le premier qu’il va chercher, c’est Militão. Alonso sait que Militão et Vinicius ont une grande relation amicale. Il sait que c’est la personne la plus proche de Vini et il lui dit directement de parler à Vinicius. Il essaye de parler à Militão pour le convaincre de joueur les intermédiaires. Militão a été surpris parce qu’il n’a pas l’habitude de se mêler à ce genre de situation compliquée. Militão en parle à Vinicius lors d’une autre occasion et Vinicius s’est alors demandé pourquoi son coach n’est pas venu le voir directement. » Enfin, le suiveur de la Casa Blanca pour l’émission espagnole, Edu Aguirre, a lui aussi dévoilé les dessous de la réunion entre Alonso et ses ouailles hier au centre d’entraînement.

« Il y avait certains joueurs qui voulaient parler aujourd’hui (hier) à Valdebebas. Le Real Madrid s’entraînait à 12h, Xabi Alonso est arrivé à 8h45. Il a réuni les joueurs et il a été le seul à parler avec des phrases telles que : "on peut perdre, mais pas n’importe comment. Il faut changer d’attitude". Pour la première fois, Alonso a reproché à ses joueurs leur attitude, mais il a été conciliant. "Je crois en vous, je crois en ce projet, mais vous devez changer d’attitude. Le match contre Manchester City peut être un tournant". Ensuite, personne d’autre n’a voulu prendre la parole. Alonso a fait savoir aux joueurs que le match contre City peut être un tournant, pas pour lui, mais pour l’équipe. » Reste maintenant à savoir si les joueurs de la Casa Blanca voudront se plier en quatre pour redresser la barre et surtout sauver leur entraîneur.

