La rumeur Sergio Ramos fait débat à Madrid

Selon AS, Sergio Ramos n’a laissé aucune chance aux Rayados de Monterrey. Parti au Mexique en 2024, le défenseur espagnol a décidé de quitter la Liga MX à la fin de son contrat (décembre 2025), après 32 apparitions (7 buts) sous le maillot du club mexicain. « Nous sommes tristes, mais avec la conscience tranquille d’avoir tout donné sur le terrain. Il faut apprendre, se relever et savoir que cela fait aussi partie du football. La plus grande peine est de ne pas avoir offert une nouvelle finale aux supporters, qui sont ceux qui le méritent le plus. Merci toujours pour votre soutien. Allez Monterrey ! », a-t-il déclaré sur ses réseaux sociaux.

Une rumeur qui prend de l’ampleur

Pour comprendre le choix du champion du monde 2010 de plier bagage, la presse a simplement expliqué que le joueur de 39 ans, qui soufflera ses 40 bougies en mars prochain, s’estime encore apte à évoluer au plus haut niveau en Europe. À quelques mois du coup d’envoi de la Coupe du Monde 2026, Sergio Ramos veut prouver à Luis De la Fuente qu’il peut faire partie du voyage aux États-Unis et pour cela, il veut revenir sur le Vieux continent afin d’être plus visible aux yeux de son sélectionneur national. Le come-back de Ramos en Europe n’a d’ailleurs pas tardé à faire parler puisque la presse italienne a évoqué des discussions avec l’AC Milan.

Depuis, une rumeur devient de plus en plus insistante en Espagne. Et si Sergio Ramos faisait son grand retour au Real Madrid quatre après son départ ? Pour expliquer le désir de certains observateurs de revoir Ramos porter la tunique blanche, il faut aller jeter un œil à l’infirmerie de la Casa Blanca. Depuis le début de la saison, la défense merengue est victime d’une hécatombe. Eder Militão, Dani Carvajal, David Alaba, Ferland Mendy ou encore Trent Alexander-Arnold sont tous indisponibles. Sans oublier Antonio Rüdiger qui revient à peine d’une blessure à l’ischiojambier qui l’a tenu éloigné des terrains durant deux mois. Ou encore Dean Huijsen, incertain pour le choc de demain contre Manchester City à cause d’une surcharge musculaire.

Convaincre De la Fuente, une mission impossible

Face à cette cascade, beaucoup se demandent si le Real Madrid ne devrait donc pas imaginer l’idée de recruter un Sergio Ramos libre de tout contrat pour les six prochains mois. Le joueur connaît parfaitement la maison et semble visiblement avoir une motivation XXL. De plus, son passé au Real en ferait un homme capable de tenir un vestiaire plus que jamais en désordre. C’est d’ailleurs ce que pense le journaliste du Chiringuito, Juanfe Sanz. «Six mois ? Le meilleur défenseur dont disposerait le Real Madrid. Rétablir l’ordre et le contrôle dans les vestiaires. Un leader», a-t-il posté sur X. Depuis, ce post a beaucoup fait parler puisque Sergio Ramos a liké la publication. Mais peut-on réellement imaginer le mythique numéro 4 faire son retour au Bernabéu ?

« Ce sont des rumeurs. Il n’y a aucune chance qu’il revienne au Real Madrid. Il n’est pas parti dans les meilleures conditions en raison du problème de sa prolongation et du désaccord avec Florentino Pérez et il n’est vraiment pas au niveau exigé par le Real Madrid. Sinon, il ne serait pas au Mexique, mais dans un championnat plus important », nous a confié Ivan Vargas, journaliste chez Fichajes.com, avant d’expliquer qu’un retour en équipe nationale restait plus qu’illusoire, même en cas de retour au Real Madrid. «Il n’a pas de bonnes relations avec De la Fuente. De la Fuente l’a écarté lorsqu’il a voulu participer aux Jeux olympiques». Sélectionneur de l’Espagne Espoirs au moment des JO de Tokyo 2021, De la Fuente avait en effet déclaré : «Sergio Ramos avait les mêmes chances que n’importe quel autre footballeur espagnol, mais j’avais une idée très claire dès le début. Je voulais compter sur des joueurs qui l’ont mérité, avec lesquels j’ai travaillé et que je connais parfaitement.» Et si le patron de la Roja reste fidèle à ses principes, Sergio Ramos a de très fortes chances de rater le Mondial 2026 puisqu’il n’a jamais porté la tunique rouge sous l’ère De la Fuente.