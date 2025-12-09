Menu Rechercher
Commenter 3
Ligue des Champions

Liverpool : Samir Nasri n’aime pas le problème Mohamed Salah

Par Maxime Barbaud
1 min.
Salah et Slot (Liverpool) @Maxppp
Inter Milan 0-1 Liverpool

Sans Mohamed Salah, laissé à Liverpool après sa sortie médiatique remarquée, les Reds sont venus à bout de l’Inter 1-0. Malgré son absence ce soir, l’Égyptien était dans toutes les têtes. Samir Nasri a analysé la situation sur le plateau de Canal+ et est partagé. D’un côté, il estime que l’ailier s’est comporté de manière égoïste en mettant avant sa situation plutôt que celle de l’équipe mais selon lui, le club anglais n’a pas tout bien fait. Arne Slot aurait pu s’y prendre autrement.

La suite après cette publicité

«Ce n’est pas lui le fautif du jeu de Liverpool. Ok, son niveau de jeu est clairement en baisse mais Slot ne doit pas oublier tout ce que Salah a fait la saison passée. C’est plus le changement de système, affirme le consultant. J’aurais préféré que Salah parle plus tôt pour évoquer les problèmes de l’équipe, et se comporter comme un leader, pas pour parler de son cas personnel. Pour ça, il aurait dû avoir une discussion entre 4 yeux avec Slot.»

Pub. le - MAJ le
Voir tous les commentaires (3)
La suite après cette publicité

En savoir plus sur

Ligue des Champions
Liverpool
Mohamed Salah

En savoir plus sur

Ligue des Champions Ligue des Champions UEFA
Liverpool Logo Liverpool FC
Mohamed Salah Mohamed Salah
La suite après cette publicité

Articles recommandés

Voir tous

Nos dernières vidéos

Les plus lus

Explorer

Partager
Top commentaires
Comparer les stats du match
Partager
Copié dans le presse-papier