Liverpool : Samir Nasri n’aime pas le problème Mohamed Salah

Sans Mohamed Salah, laissé à Liverpool après sa sortie médiatique remarquée, les Reds sont venus à bout de l’Inter 1-0. Malgré son absence ce soir, l’Égyptien était dans toutes les têtes. Samir Nasri a analysé la situation sur le plateau de Canal+ et est partagé. D’un côté, il estime que l’ailier s’est comporté de manière égoïste en mettant avant sa situation plutôt que celle de l’équipe mais selon lui, le club anglais n’a pas tout bien fait. Arne Slot aurait pu s’y prendre autrement.

La suite après cette publicité

«Ce n’est pas lui le fautif du jeu de Liverpool. Ok, son niveau de jeu est clairement en baisse mais Slot ne doit pas oublier tout ce que Salah a fait la saison passée. C’est plus le changement de système, affirme le consultant. J’aurais préféré que Salah parle plus tôt pour évoquer les problèmes de l’équipe, et se comporter comme un leader, pas pour parler de son cas personnel. Pour ça, il aurait dû avoir une discussion entre 4 yeux avec Slot.»