Coupe du Roi : le tirage au sort complet des 16es de finale

La Fédération espagnole (RFEF) a dévoilé ce mardi l’intégralité des affiches des 16es de finale de la Coupe du Roi. Cette nouvelle phase de la Coupe nationale espagnole marquera l’entrée en lice des quatre équipes qualifiées pour la Supercoupe d’Espagne, à savoir le FC Barcelone (tenant du titre), le Real Madrid, l’Athletic Club et l’Atletico de Madrid. Le Barça se déplacera sur la pelouse du CD Guadalajara, pensionnaire de la 3e division. Le Real Madrid, quant à lui, affrontera le Talavera de la Reina, également pensionnaire de la Primera Federación.

L’Athletic Club et l’Atlético de Madrid affronteront, eux, respectivement l’Ourense CD (D3) et l’Atlético Baleares (D4). Les rencontres, qui opposeront les équipes qualifiées pour la Supercoupe, se disputeront entre le 16 et le 18 décembre. À noter notamment un duel entre deux écuries de Liga entre le Deportivo Alavés et le Séville FC.

Le tirage au sort complet des 16es de finale de la Copa del Rey :