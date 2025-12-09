Menu Rechercher
Coupe du Roi : le tirage au sort complet des 16es de finale

Par Kevin Massampu
Coupe du Roi - Trophée @Maxppp

La Fédération espagnole (RFEF) a dévoilé ce mardi l’intégralité des affiches des 16es de finale de la Coupe du Roi. Cette nouvelle phase de la Coupe nationale espagnole marquera l’entrée en lice des quatre équipes qualifiées pour la Supercoupe d’Espagne, à savoir le FC Barcelone (tenant du titre), le Real Madrid, l’Athletic Club et l’Atletico de Madrid. Le Barça se déplacera sur la pelouse du CD Guadalajara, pensionnaire de la 3e division. Le Real Madrid, quant à lui, affrontera le Talavera de la Reina, également pensionnaire de la Primera Federación.

RFEF
🚨 OFICIAL | 𝗘𝗦𝗧𝗢𝗦 𝗦𝗢𝗡 𝗟𝗢𝗦 𝗖𝗥𝗨𝗖𝗘𝗦 𝗗𝗘 𝗗𝗜𝗘𝗖𝗜𝗦𝗘𝗜𝗦𝗔𝗩𝗢𝗦 𝗗𝗘 𝗖𝗢𝗣𝗔 𝗗𝗘𝗟 𝗥𝗘𝗬.

Los encuentros, ya con los equipos de la Supercopa, se disputarán entre el 16 y el 18 de diciembre.

#CopaDelReyMAPFRE | #LaCopaMola🏆
L’Athletic Club et l’Atlético de Madrid affronteront, eux, respectivement l’Ourense CD (D3) et l’Atlético Baleares (D4). Les rencontres, qui opposeront les équipes qualifiées pour la Supercoupe, se disputeront entre le 16 et le 18 décembre. À noter notamment un duel entre deux écuries de Liga entre le Deportivo Alavés et le Séville FC.

Le tirage au sort complet des 16es de finale de la Copa del Rey :

  • Ourense CF - Athletic Club
  • Atlético Baleares - Atlético de Madrid
  • Talavera de la Reina CF - Real Madrid
  • CD Guadalajara - FC Barcelona
  • Real Murcia CF - Real Betis
  • Eldense CF - Real Sociedad
  • SD Huesca - CA Osasuna
  • Cultural Leonesa - Levante UD
  • Racing Club - Villarreal CF
  • Sporting de Gijón - Valencia CF
  • SD Eibar - Elche CF
  • Albacete BP - RC Celta de Vigo
  • Deportivo de la Coruña - RDC Mallorca
  • Burgos CF - Getafe CF
  • Granada CF - Rayo Vallecano
  • Deportivo Alavés - Sevilla FC
