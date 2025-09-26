PSG : le mercato, "ce n’est pas comme aller chez Auchan"

Avec la cascade de blessures dont est victime le Paris Saint-Germain, Luis Enrique a-t-il des regrets concernant le mercato ? Ses dirigeants auraient-ils dû étoffer davantage certains secteurs du jeu ? Pour l’Espagnol, le but n’est pas de recruter pour recruter. En clair, il n’a aucun regret.

« Non. Ce n’est pas facile d’avoir des joueurs pour le PSG. Ce n’est pas comme aller chez Auchan. Quand on cherche un joueur pour le PSG, il faut être attentif à tout, à la personne, à l’argent. Si tu donnes beaucoup d’argent, c’est beaucoup de pression. On est prêt à tout analyser et savoir que ce n’est pas facile. Trouver des joueurs pour notre idée. Je ne changerais rien. Peut-être que je changerai d’avis plus tard », a-t-il confié en conférence de presse.

