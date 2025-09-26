Menu Rechercher
PSG : Luis Enrique dévoile comment Marquinhos s’est blessé

PSG Auxerre
La nouvelle est tombée en fin de matinée. Alors qu’il doit déjà composer sans Ousmane Dembélé, Désiré Doué et João Neves, le Paris Saint-Germain déplore la blessure de Marquinhos. Le défenseur brésilien est touché aux quadriceps et sera absent durant plusieurs semaines. Luis Enrique a expliqué comment son capitaine s’est blessé.

« Ç’a été sur la dernière action du match contre Marseille. Il m’a dit qu’il avait ressenti un peu de douleur. Rien d’important, mais il faut être attentif, nous ne voulons pas prendre de risque. Un match avec cette intensité, c’est normal. C’est dommage pour nous parce qu’il est notre capitaine. Mais je me répète, il faut être prêt et je pense que nous sommes prêts », a-t-il confié en conférence de presse.

