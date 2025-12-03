Une énorme fake news sur Cristiano Ronaldo enflamme les réseaux !

Depuis quelques heures, une image d’un prétendu billet portugais de 7 euros à l’effigie de Cristiano Ronaldo circule massivement sur le réseau social X (anciennement Twitter), où elle cumule des milliers de partages et de commentaires enthousiastes. De nombreux internautes affirment que la Banco de Portugal s’apprêterait à frapper ce billet spécial avant la Coupe du Monde 2026, présenté comme un hommage national à la légende portugaise. Cette rumeur, relayée sans vérification, s’est propagée d’autant plus vite que le visuel est soigné et crédible au premier regard. Mais il s’agit bien d’une fake news, sans aucun fondement institutionnel ou monétaire. En effet, la rumeur ne tient pas une seconde face au fonctionnement réel de la zone euro. La Banco de Portugal ne peut en aucun cas créer un billet de sa propre initiative : seule la Banque centrale européenne (BCE) décide des coupures, de leur design et de leur mise en circulation.

L’euro ne comporte que sept valeurs officielles (5, 10, 20, 50, 100, 200 et 500 euros). Un billet de 7 euros est donc impossible par définition. Par ailleurs, les billets en euros n’affichent jamais de personnalités réelles, vivantes ou décédées, afin de préserver la neutralité politique et culturelle de la monnaie commune. Leur iconographie repose exclusivement sur des ponts et architectures fictifs. De plus, même les initiatives nationales autorisées se limitent à des pièces commémoratives de 2 euros, strictement encadrées. En clair, entre impossibilité juridique, incompatibilité avec les règles de l’euro et absence totale de décision officielle, aucun billet CR7 ne sera frappé. Les images virales ne sont qu’un montage esthétique, sans existence ni projet réel derrière elles.