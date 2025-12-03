OL : un renfort de poids arrive dans le staff de Paulo Fonseca

Après neuf mois de suspension, Paulo Fonseca va enfin faire son retour sur le banc de l’OL ce week-end face à Lorient. Il devrait par ailleurs voir un renfort débarquer dans son staff lors des prochaines semaines. Selon le journal L’Équipe, le club rhodanien a effectivement bouclé l’arrivée d’Adrien Tarascon.

Membre du staff du Portugais lors de son passage à Lille entre 2022 et 2024, Tarascon avait ensuite rejoint Reims. Âgé de 34 ans, il est spécialisé dans le développement des joueurs et devrait ainsi être en charge de ce secteur à l’OL. Il remplacera donc Damien Della-Santa, qui vient de quitter le club il y a quelques jours.