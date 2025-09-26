Le PSG a déjà ciblé trois profils pour le mercato hivernal !

Pas de panique, mais de la vigilance. Telle semble être la ligne directrice suivie par Luis Enrique et la direction sportive parisienne. Depuis la fin du mercato estival, le Paris Saint-Germain ne s’est jamais interdit de rester actif en vue du mois de janvier. Pour autant, l’idée des hautes sphères franciliennes reste claire : continuer d’être attentif à toute opportunité sur un joueur ciblé, sans pour autant tomber dans une frénésie de recrutements inutiles.

La suite après cette publicité

Dans cette optique, L’Equipe affirme de son côté que le club de la capitale a d’ores et déjà ciblé quelques profils. Le poste prioritaire ? Celui d’un ailier droit gaucher, un profil que le staff cherche toujours activement pour renforcer l’animation offensive et apporter davantage de variété dans le jeu. Un type de joueur qui reste rare sur le marché, mais le PSG garde un œil sur plusieurs pistes, prêt à bouger si l’occasion se présente.

La suite après cette publicité

Le PSG veut un ailier, un milieu et un défenseur

Par ailleurs, le quotidien français ajoute que les champions d’Europe en titre réfléchissent également à d’autres postes. Ainsi, un renfort au milieu de terrain, voire un défenseur supplémentaire, en fonction de l’état physique des joueurs actuels et de l’évolution de la saison, feraient également partie des besoins. En attendant, le club mise, lui, sur la gestion intelligente de son effectif.

Depuis plusieurs mois, les jeunes du centre de formation bénéficient ainsi des rotations voulues par Luis Enrique pour préserver les cadres. Une stratégie qui permet à la fois de ménager les organismes, mais également de préparer l’avenir. Dans cette optique, la trêve internationale d’octobre sera l’occasion pour le club de dresser un premier bilan avec un double objectif : récupérer des forces vives et évaluer plus précisément les réels besoins pour janvier. Affaire(s) à suivre…