Liverpool annonce 1 an d’absence pour Giovanni Leoni

Une grosse tuile. Arrivé à Liverpool durant l’été pour 31 M€, Giovanni Leoni (18 ans) s’est gravement blessé face à Southampton en League Cup. Très rapidement, la presse anglaise a évoqué une rupture des ligaments croisés du genou. Une information confirmée ce vendredi par Arne Slot, qui a annoncé une très longue absence du joueur.

La suite après cette publicité

«Leoni s’est déchiré le ligament croisé antérieur. Il sera donc absent pendant environ un an. Nouveau club, nouveau pays, jouer aussi bien dès son premier match… rien de positif, mais il est encore si jeune, et il lui reste encore tant d’années après une blessure aussi grave.» Le plus dur commence pour Leoni.