Menu Rechercher
Commenter 7
Officiel Premier League

Liverpool annonce 1 an d’absence pour Giovanni Leoni

Par Dahbia Hattabi
1 min.
Giovanni Leoni @Maxppp

Une grosse tuile. Arrivé à Liverpool durant l’été pour 31 M€, Giovanni Leoni (18 ans) s’est gravement blessé face à Southampton en League Cup. Très rapidement, la presse anglaise a évoqué une rupture des ligaments croisés du genou. Une information confirmée ce vendredi par Arne Slot, qui a annoncé une très longue absence du joueur.

La suite après cette publicité

«Leoni s’est déchiré le ligament croisé antérieur. Il sera donc absent pendant environ un an. Nouveau club, nouveau pays, jouer aussi bien dès son premier match… rien de positif, mais il est encore si jeune, et il lui reste encore tant d’années après une blessure aussi grave.» Le plus dur commence pour Leoni.

Pub. le - MAJ le
Voir tous les commentaires (7)
La suite après cette publicité

En savoir plus sur

Premier League
Liverpool
Giovanni Leoni

En savoir plus sur

Premier League Premier League
Liverpool Logo Liverpool FC
Giovanni Leoni Giovanni Leoni
La suite après cette publicité

Articles recommandés

Voir tous

Nos dernières vidéos

Les plus lus

Explorer

Partager
Top commentaires
Comparer les stats du match
Partager
Copié dans le presse-papier