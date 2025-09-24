Premier League
Liverpool : rupture des ligaments croisés pour Leoni !
1 min.
Énorme coup dur pour Giovanni Leoni. Le grand défenseur italien de 18 ans, arrivé cet été chez les Reds contre 31 M€, a dû quitter ses coéquipiers sur civière hier soir contre Southampton en League Cup. À l’issue du match, Arne Slot s’était montré pessimiste.
skysport @SkySport – 16:21
#Liverpool, per #Leoni rottura del legamento crociato sinistro: si è infortunato nella prima partita da titolare coi Reds
#Liverpool, per #Leoni rottura del legamento crociato sinistro: si è infortunato nella prima partita da titolare coi Reds
Malheureusement, le coach du club de la Mersey avait vu juste. Leoni s’est rompu les ligaments croisés. Sky Italie annonce que le défenseur transalpin est bien sérieusement touché au genou. l’officlaisation des reds ne devrait pas tarder. La saison de Leoni est sans doute déjà terminée.
