Thomas Meunier veut finir sa carrière au poste d’attaquant

Joueur de Lille depuis 2024 et lié aux Dogues jusqu’en juin 2026, Thomas Meunier ne poursuivra peut-être pas l’aventure dans le nord de la France la saison prochaine. Mais le défenseur belge ne compte pas raccrocher les crampons à 34 ans.

Interrogé par RMC Sport, l’ancien Parisien indique vouloir jouer jusqu’à 40 ans et signer dans une équipe… comme attaquant ! «Ça ne va pas être facile à faire, mais je crois qu’il y aura quand même des possibilités. (…) J’aimerais retrouver des allants offensifs. Ce serait vraiment la cerise sur le gâteau pour finir ma carrière.»