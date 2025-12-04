Menu Rechercher
Commenter 2
Ligue 1

Thomas Meunier veut finir sa carrière au poste d’attaquant

Par Matthieu Margueritte
Meunier LOSC @Maxppp

Joueur de Lille depuis 2024 et lié aux Dogues jusqu’en juin 2026, Thomas Meunier ne poursuivra peut-être pas l’aventure dans le nord de la France la saison prochaine. Mais le défenseur belge ne compte pas raccrocher les crampons à 34 ans.

La suite après cette publicité

Interrogé par RMC Sport, l’ancien Parisien indique vouloir jouer jusqu’à 40 ans et signer dans une équipe… comme attaquant ! «Ça ne va pas être facile à faire, mais je crois qu’il y aura quand même des possibilités. (…) J’aimerais retrouver des allants offensifs. Ce serait vraiment la cerise sur le gâteau pour finir ma carrière.»

Pub. le - MAJ le
Voir tous les commentaires (2)
La suite après cette publicité

En savoir plus sur

Ligue 1
Lille
Thomas Meunier

En savoir plus sur

Ligue 1 Ligue 1 McDonald's
Lille Logo Lille
Thomas Meunier Thomas Meunier
La suite après cette publicité

Articles recommandés

Voir tous

Nos dernières vidéos

Les plus lus

Explorer

Partager
Top commentaires
Comparer les stats du match
Partager
Copié dans le presse-papier