L’émouvant hommage de Robertson à Diogo Jota

Robertson n’a pas pu contenir ses émotions ce mardi soir après la qualification historique de l’Écosse pour la Coupe du Monde, leur première participation depuis 1998. Alors que son équipe venait de s’imposer 4-2 face au Danemark, le capitaine écossais a immédiatement pensé à Diogo Jota, son ami et ancien coéquipier de Liverpool tragiquement décédé cet été dans un accident de voiture. « Je n’ai pas réussi à sortir Diogo de ma tête aujourd’hui. On parlait tellement ensemble de la Coupe du Monde », a confié Robertson. Le joueur a ajouté que Jota avait manqué le Mondial au Qatar à cause d’une blessure et souligne la symbolique de cette qualification pour lui : « je sais qu’il est quelque part en train de sourire pour moi ce soir. »

Le défenseur écossais de 31 ans a également salué l’exploit collectif de son équipe et l’ambiance exceptionnelle à Hampden Park. « Ce groupe de garçons, ce staff, c’est le meilleur groupe dans lequel j’ai été impliqué », a expliqué Robertson, avant de revenir sur le discours motivant de l’entraîneur avant la rencontre : « il est revenu sur les grands moments qu’on a vécus. On a été assez émus. Le faire pour lui, pour le staff et pour toutes nos familles, ça restera l’une des plus grandes soirées de ma vie. »