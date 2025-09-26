L’annonce de Busquets bouleverse l’Espagne, Xabi Alonso fait face à 4 problèmes majeurs

Busquets annonce sa retraite

Dans une vidéo postée sur ses réseaux sociaux, l’Espagnol a annoncé prendre sa retraite à l’issue de la saison avec l’Inter Miami. Une information qui bouleverse la presse espagnole dit adieu à une légende du football. Le mythique numéro 5 du Barça a confié se sentir « heureux, fier et reconnaissant » au moment de dire au revoir aux terrains. Il a remercié le Barça, « club de sa vie », ainsi que tous ses coéquipiers et entraîneurs, évoquant des « souvenirs uniques » qui resteront gravés. Sergio Busquets aura marqué par sa classe balle au pied, son intelligence tactique hors du commun et son trio légendaire avec Xavi et Iniesta.

Le casse-tête de Xabi Alonso

Xabi Alonso fait face à gros casse-tête. Pour le derby madrilène demain, l’entraîneur espagnol doit se creuser la tête pour établir le meilleur onze de départ. Entre le retour de Bellingham comme relayé par AS et les débuts satisfaisants de Franco Mastantuono que Marca met en avant, Xabi Alonso ne sait plus où donner de la tête. Un retour dans le onze de l’Anglais devra pousser le coach madrilène à choisir entre Güler et Mastantuono à droite. Et à gauche, Xabi Alonso doit trancher entre Rodrygo et Vinicius Jr.

William Saliba, fidèle à Arsenal

Le défenseur central est en passe de prolonger son contrat à Arsenal malgré un intérêt prononcé du Real Madrid. Recruté en 2019, le Gunner va consolider son statut de défenseur le mieux payé de l’effectif de Mikel Arteta. Une belle preuve de confiance entre les deux parties qui montrent le projet des Gunners est toujours ambitieux. Du côté de la presse espagnole, cette prolongation passe moins bien, c’est un gros coup dur pour le Real Madrid qui va devoir se tourner vers d’autres cibles à ce poste.