Achraf Hakimi remercie Zinédine Zidane

Par Jordan Pardon
Dans un entretien accordé à Clique sur Canal+, Achraf Hakimi a évoqué le rôle qu’avait joué Zinédine Zidane dans son évolution. Le latéral droit marocain a tenu à rendre hommage à la légende française, rappelant que Zizou avait été le premier entraîneur à lui faire confiance chez les professionnels, en 2017.

«Ce qu’il m’a apporté ? Il m’a accordé sa confiance, j’étais en équipe réserve avec le Castilla, j’avais 17/18 ans, il m’a invité en équipe première et m’a fait jouer, retrace-t-il. Je le remercie, ce n’est pas n’importe quel entraîneur qui ferait ça, je lui en serai éternellement reconnaissant car c’est l’un des premiers à m’avoir donné ma chance de jouer en pro. J’ai beaucoup appris de lui, sur sa relation avec les joueurs, la façon dont il communique… Il nous parlait comme à ses enfants, comme s’il donnait un conseil à son fils Luca, et il voulait le meilleur pour moi. J’ai beaucoup appris de Zidane.»

