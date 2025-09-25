Menu Rechercher
Ballon d’Or : quand Achraf Hakimi charrie Kylian Mbappé…

Par Matthieu Margueritte
Achraf Hakimi et Kylian Mbappé à l'échauffement avec le PSG @Maxppp

Dans son interview accordée à l’émission Clique, Achraf Hakimi est invité par Mouloud Achour à donner son onze de rêve. Le latéral marocain s’exécute et annonce une attaque composée de Lionel Messi, Cristiano Ronaldo et Ronaldo. Achour le relance ensuite : « il n’y a pas Kylian (Mbappé) ? »

« Non, il est sur le banc. Oui, il est sur le banc, il va entrer. C’est le premier changement. C’est un très grand joueur. Quand il gagnera le Ballon d’Or (ce que Messi, CR7 et Ronaldo ont fait), il sera dans mon équipe type », a répondu son grand ami Hakimi avec le sourire.

