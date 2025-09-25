PSG : Achraf Hakimi dévoile son onze type dans l’histoire du football

Invité sur Clique, Achraf Hakimi a profité de l’occasion pour dévoiler son onze référence dans l’histoire du football. Pour garder les cages, le Marocain a tout d’abord choisi son compatriote Bono. En défense, le joueur de 26 ans - qui s’est intégré dans l’équipe type au poste de latéral droit - a misé sur Marcelo pour le couloir gauche et une défense centrale composée de Sergio Ramos et Paolo Maldini.

Au milieu de terrain, Hakimi a opté pour Zinedine Zidane, Luka Modric et Ronaldinho (après avoir hésité avec Iniesta). Enfin, pas de Kylian Mbappé sur le front de l’attaque mais un trio légendaire avec Cristiano Ronaldo, Lionel Messi et Ronaldo. De quoi faire pâlir quelques défenses…