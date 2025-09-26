Medhi Benatia réagit au Ballon d’Or de Dembélé

Dans un entretien accordé au Corriere dello Sport, Medhi Benatia a été interrogé sur Ousmane Dembélé et son sacre, qui avait lieu ce lundi, lors du Ballon d’Or 2025. Sans hésiter, le directeur sportif de l’OM a pris la défense de l’attaquant du PSG : « comment dire non ? Je le connais depuis longtemps, on avait le même agent, si quelqu’un est bon, il est bon. Je veux gagner sur le terrain, qu’est-ce que ça peut me faire qu’un joueur soit meilleur qu’un autre ? Qu’est-ce que ça change pour moi ? »

Une manière pour le Marocain d’affirmer son respect pour le talent individuel, même chez le rival parisien. Dans le même temps, l’OM s’offrait un succès de prestige au Vélodrome face au PSG (1-0). L’occasion pour Benatia de revenir sur cette magnifique soirée pour lui, et d’évoquer l’ampleur de la ferveur marseillaise : « le plus beau jour depuis que je suis ici, des gens dans les rues jusqu’à 3 heures du matin, une ville de folie. Marseille est folle, les gens vivent pour l’OM. » Malgré le Ballon d’Or du Parisien, le Marseillais semble avoir apprécié sa soirée.