Wahbi Khazri pourrait signer en Ligue 2

Libre depuis son départ de Montpellier, Wahbi Khazri a pu se maintenir en forme en profitant des installations de son ancien club Bastia au cours de l’été. L’international tunisien est toujours à la recherche d’un nouveau projet, mais à en croire les propos du président du club corse, Claude Ferrandi, il n’est pas impossible de voir l’ancien Stéphanois revenir chez lui dans les prochaines semaines. Bien au contraire.

«Cela fait quatre ans que nous parlons avec Wahbi, j’ai toujours rêvé de le faire revenir au Sporting. Wahbi m’avait dit que peut-être un jour, cela se ferait. Il s’est entraîné avec nous, et ça n’a jamais été avant un sujet sérieux entre le coach et Wahbi. Mais ça peut le devenir, a exprimé Ferrandi au micro de France 3, alors que Bastia est actuellement dernier de Ligue 2. Nous nous en rendons bien compte, et nous sommes en train de rectifier des choses par rapport à des événements que nous subissons. Si la solution est de faire venir un garçon comme Wahbi Khazri, et s’il accepte de venir avec nous… Si on est en contact ? Oui. C’est un joueur rare, j’en conviens, c’est quelqu’un que nous aimerions avoir à nos côtés. Nous verrons ce qu’il en sera, mais ce n’est pas si simple, ni pour lui, ni pour nous. Mais c’est peut-être le bon moment.»