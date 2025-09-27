Menu Rechercher
Trophée Cruyff 2025 : l’écrasante victoire de Luis Enrique

Par Allan Brevi
Luis Enrique face à Liverpool @Maxppp

Luis Enrique a survolé le vote du Trophée Cruyff 2025, qui avait lieu le lundi 22 septembre à Paris, récompensant le meilleur entraîneur d’une équipe masculine. Sacré champion d’Europe avec le PSG en mai dernier, l’Espagnol a recueilli 97 premières places sur 100 possibles et figure dans le choix de l’ensemble des jurés. À 55 ans, il devient ainsi le deuxième technicien de l’histoire à inscrire son nom à ce palmarès, créé par les organisateurs du Ballon d’Or.

Le jury, composé de journalistes internationaux, attribuait deux points au premier choix et un point au second. Avec 197 unités, Luis Enrique devance très largement Hansi Flick (44 pts), vainqueur de la Liga et demi-finaliste de la C1 avec le FC Barcelone, et Enzo Maresca (27 pts), auteur d’une première saison réussie à Chelsea. Arne Slot (Liverpool) et Antonio Conte (Naples) complètent le top 5. Une victoire écrasante donc pour l’ancien technicien de la Roja et du Barça.

