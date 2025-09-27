Trophée Kopa 2025 : Cristiano Ronaldo n’a pas souhaité voter

Cristiano Ronaldo n’a pas participé au vote pour le Trophée Kopa 2025, réservé au meilleur joueur de moins de 21 ans au 31 juillet 2025. Selon L’Équipe, le quintuple Ballon d’Or portugais, tout comme Michel Platini ou encore Kevin Keegan, figure parmi les absents de cette édition. Habituellement, ce sont les lauréats précédents du Ballon d’Or qui désignent le futur vainqueur, attribuant respectivement 5, 3 et 1 point à leurs trois choix par ordre de mérite.

Le Trophée Kopa a été créé pour récompenser les jeunes talents internationaux et suit un système de vote précis. En cas d’égalité, le nombre de citations à la première place, puis à la deuxième, départage les candidats. Parmi les précédents lauréats, on retrouve Kylian Mbappé (2018, Paris-SG), Matthijs de Ligt (2019, Ajax/Juventus), Pedri (2021, FC Barcelone), Gavi (2022, FC Barcelone), Jude Bellingham (2023, Borussia Dortmund) et Lamine Yamal (2024 et 2025, FC Barcelone).