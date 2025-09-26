Toute la Ligue 1 et bien plus grâce à l’offre DAZN

Ils sont 4 à compter 12 points après 5 journées de Ligue 1. L’AS Monaco, le PSG, l’OL et Strasbourg jouent des coudes tout en haut du classement et rendent ce début de championnat particulièrement savoureux. D’autant que la 6e journée prévoit des chocs dans tous les sens. Et cela commencera dès le vendredi soir par un bouillant Strasbourg-OM. Strasbourg retrouve son stade après l’énorme polémique liée aux banderoles d’une partie des supporters contre Marc Keller et Emanuel Emegha. On guettera donc avec attention l’accueil réservé, d’autant que le RCSA est revenu de son déplacement face au Paris FC avec les 3 points et un but d’Emegha…

En face, l’OM sort ragaillardi d’une semaine qui l’a vu jouer à armes égales avec le Real Madrid malgré la défaite et enfin vaincre le PSG à domicile après 14 ans de disette. De quoi donner un moral d’acier aux joueurs de Roberto De Zerbi, qui ont été prévenus par leur entraîneur : il ne faudra pas arriver à Strasbourg en dilettante. L’affiche promet en tout cas des étincelles. Il y en aura aussi le samedi soir entre le PSG, qui retrouvera le Parc des Princes pour la réception d’Auxerre, avec deux objectifs : fêter le Ballon d’Or d’Ousmane Dembélé, et faire oublier la défaite dans le Classique. Pour voir ces chocs, mais aussi d’autres points chauds comme Rennes-Lens ou Nice-Paris FC, profitez de l’offre particulièrement attrayante de DAZN.

La meilleure manière de suivre la Ligue 1

Pour 16,99€ par mois, avec 12 mois d’engagement, vous pourrez accéder à Ligue 1+ et bénéficier en direct et en exclusivité de 8 matches sur 9 de Ligue 1 McDonald’s chaque week-end (et le 9ème match en replay) mais aussi de l’ensemble de l’offre DAZN comprenant 100% du football italien (la Serie A, la Coppa Italia et de la Supercoppa Italiana), l’Eredivisie (4 rencontres par journée de championnat comprenant tous les matchs de l’Ajax Amsterdam, du PSV Eindhoven et du Feyenoord Rotterdam) ainsi que de la Saudi Pro League.

Au total, les abonnés au pack DAZN & Ligue 1+ auront accès à près de 1 000 matches de football sur la saison 2025-2026. Mais ce n’est pas tout puisque ces derniers auront accès aussi à la Betclic ELITE, aux plus grands combats de boxe, MMA et kickboxing, le LIV Golf et bien plus encore. Alors n’hésitez plus et foncez !