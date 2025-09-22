Menu Rechercher
Ballon d’Or 2025 : Lamine Yamal devance Désiré Doué et met la main sur le Trophée Kopa

Par Valentin Feuillette
Lamine Yamal @Maxppp

Au cours de la cérémonie du Ballon d’Or ce lundi, Lamine Yamal a conservé le Trophée Kopa 2025. Le jeune attaquant espagnol de 18 ans a été élu pour la deuxième année consécutive meilleur joueur de moins de 21 ans au monde. Il devance Désiré Doué, auteur d’une saison exceptionnelle avec le Paris Saint-Germain, culminant lors de la finale de Ligue des champions face à l’Inter Milan, où il a livré une prestation décisive.

Le règlement du Ballon d’Or permet à un joueur de remporter le Trophée Kopa plusieurs fois, contrairement au Golden Boy. Yamal, déjà lauréat l’an dernier, s’impose donc à nouveau devant une génération prometteuse : Pau Cubarsi (FC Barcelone), Ayyoub Bouaddi (Lille), Estevao (Palmeiras/Chelsea), Dean Huijsen (Bournemouth/Real Madrid), Myles Lewis-Skelly (Arsenal), Rodrigo Mora (FC Porto), Joao Neves (PSG), Kenan Yildiz (Juventus) et Désiré Doué (PSG). Un doublé à venir avec le Ballon d’Or ce soir ou lot de consolation pour la pépite catalane ? Réponse dans quelques minutes.

