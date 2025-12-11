Ligue des Champions, PSG : Bradley Barcola nage en plein cauchemar

4 buts en 33 matchs : le bilan de Bradley Barcola en Ligue des Champions est assez évocateur. Il est celui d’un joueur aux visages inégaux, tantôt grand méchant loup en Ligue 1, tantôt brebis galeuse en Europe. Ce mercredi soir encore, l’international tricolore a personnifié l’inefficacité offensive de son équipe face à Bilbao (0-0). Discret en première période, pour ne pas dire invisible, il a caviardé une action en or après la pause qu’il n’avait pas le droit de manquer à compter du moment où il optait pour la solution individuelle.

Khvicha Kvaratskhelia ne lui en tiendra sûrement pas rigueur bien longtemps, mais le Géorgien avait de quoi voir rouge sur le moment, alors qu’il avait le but quasiment vide face à lui et que la décision n’avait toujours pas été faite. Pour Barcola, ce duel avec Simon ressemblait à une occasion d’effacer les traces d’un vide persistant, à une période où chaque occasion qui passe semble agrandir ses doutes et rétrécir le but. Il a finalement fracassé la barre, et le résultat final ne pardonne pas.

13 matchs de suite sans marquer en Ligue des Champions

L’ex-Lyonnais en est désormais à 13 matchs consécutifs sans marquer en Ligue des Champions (son dernier remonte au 19 février contre Brest), et cette dernière sortie, discréditée d’un 3/10 sur notre site, ne devrait guère lui offrir un bol d’air frais. S’il gonflait davantage le secteur offensif parisien en termes d’impact, les observateurs seraient peut-être plus indulgents avec lui sur le volet statistique, mais même là, son apport Barcola reste insuffisant, encore plus quand son équipe est dos au mur.

«Barcola ? Sur deux ou trois situations, il aurait peut-être pu servir un autre coéquipier, reconnaissait Luis Enrique en conférence de presse après le match. Mais c’est plus facile de dire ça en dehors du terrain, plutôt qu’au moment-même», tempérait finalement l’Espagnol pour protéger son joueur. Décevant face au Barça, assez neutre face au Bayern Munich, Barcola va vite devoir trouver le moyen de briser ce plafond de verre, sous peine de voir son statut se fragiliser avec les retours de Dembélé et de Doué…