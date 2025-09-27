OL : le groupe pour le déplacement à Lille presque au complet

Ce dimanche, la Ligue 1 nous offre un choc dans le Nord. Vainqueur de quatre de ses cinq premiers matches de championnat, l’OL se déplace sur la pelouse du LOSC, qui n’a perdu qu’un seul petit match cette saison dans l’élite. Une rencontre au sommet entre deux clubs qui se sont imposés ce jeudi en Europa League. Après une victoire à Utrecht aux Pays-Bas, les Gones aspirent désormais à connaître une autre victoire cette saison à l’extérieur.

Pour aller gagner à Lille, Paulo Fonseca, l’ancien entraîneur des Dogues, peut compter sur un effectif presque complet. Seuls les absents de longue date Orel Mangala et Ernest Nuamah manquent à l’appel à l’instar d’Abner Vinicius. Buteur lors des deux dernières victoires lyonnaises, Tanner Tessmann sera bien de la partie à Villeneuve d’Ascq.