Ligue Europa : l’OL s’impose aux forceps grâce à un bijou de Tessmann

Après la victoire aux forceps du LOSC face aux Norvégiens de Brann (2-1), l’Olympique Lyonnais voulait imiter les Nordistes sur la pelouse d’Utrecht. Gonglés à bloc après leur excellent début de saison en Ligue 1 ponctué par quatre victoires en cinq matches et une belle troisième place au classement, les partenaires de Malick Fofana espéraient confirmer leur état de forme sur la scène continentale. Pour cette rencontre, Paulo Fonseca avait fait un choix fort en offrant la première titularisation de la carrière de Mathys De Carvalho chez les professionnels. Un joli cadeau pour ce pur produit rhodanien. Pour le reste, le coach portugais choisissait une équipe plutôt classique avec toutefois l’absence de Corentin Tolisso, suspendu.

Accueillis dans un stade chauffé à blanc, les hommes de Paulo Fonseca ont rapidement été mis dans le bain. Immédiatement, les Bataves ont exercé une énorme pression sur les Lyonnais, récupérant le ballon très haut. Dès la quatrième minute, Grief était sollicité sur une frappe contrée de Rodriguez. Sur le corner qui a suivi, le défenseur Viergever manquait d’habileté dans sa reprise alors qu’il était seul face au but (5e). Utrecht prenait toute la largeur du terrain et disposait de beaucoup de taille dans l’axe. De quoi asphyxier les Gones durant de longues minutes. Peu à peu, l’OL a quand même pris le contrôle du cuir, mais sans pour autant se créer d’actions franches malgré une multitude de centres comme celui de Fofana pour Karabec, mais le Tchèque, seul au second poteau, ratait complètement sa tête (10e).

Un éclair de Tessmann

Les esprits ont ensuite commencé à s’échauffer. Dans ce match, les Hollandais ont multiplié les contacts physiques et autres petites fautes. De quoi faire monter l’ambiance. Paulo Fonseca s’est d’ailleurs chauffé avec son homologue d’Utrecht après une faute sur Satriano. S’il y avait de l’intensité, cette première période offrait, en revanche, peu d’actions de but. Karabec pensait ouvrir le score juste avant la pause, mais il était logiquement signalé hors-jeu (38e). C’est finalement Satriano qui s’est procuré la dernière occasion lyonnaise sur une touche rapidement jouée, mais la tentative croisée de l’Uruguayen n’était pas cadrée (41e). Au retour de vestiaires, Haller allumait Grief (46e) mais cette fois, c’est l’OL qui a dicté sa loi.

Les Gones pensaient d’ailleurs ouvrir le score, mais le gardien Barkas réalisait un sauvetage miraculeux de la main sur une tête à bout portant de Kluivert (52e). Dans la foulée, Tagliafico récupérait un ballon de Morton mal renvoyé, mais sa frappe croisée n’était pas cadrée (53e). Lyon maîtrisait clairement les débats, combinait plutôt bien, mais avec l’absence de changement de rythme, difficile de mettre la défense adverse en difficulté. Peu après l’heure de jeu, Fonseca réalisait un quadruple changement afin de préserver certains cadres (Fofana, Tagliafico, Morton) en vue du choc de ce week-end face à Lille. Cela n’a pas empêché son équipe d’être supérieure techniquement que son adversaire. Et à un quart d’heure de la fin, Tessmann récupérait un ballon mal maîtrisé par Ghezzal pour décocher une frappe puissante soudaine de 20 mètres venue se loger dans le but de Barkas (0-1, 75e). Un chef-d’œuvre. Utrecht a bien tenté de pousser en fin de match, mais les Lyonnais ont tenu le coup. L’OL réalise une excellente opération en s’imposant à l’extérieur. Une victoire qui lui permet de se hisser à la 11e place du classement. Prochain rendez-vous : le jeudi 2 octobre à domicile pour la réception du RB Salzbourg.

