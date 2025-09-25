UEFA Europa League
C3, OL : le missile somptueux de Tessmann qui donne l’avantage à l’OL
1 min.
@Maxppp
L’Olympique Lyonnais lance sa campagne européenne en Ligue Europa par un déplacement aux Pays-Bas. Opposés à Utrecht, les Gones ont été bousculés en première période, avant de prendre le dessus en deuxième.
CANAL+ Foot @CanalplusFoot – 22:36
TANNER TESSMANN QUELLE FRAPPE MAGNIFIQUE 😍Voir sur X
En première intention, l'Américain décoche une frappe somptueuse sous la barre du portier d'Utrecht ⚡️
#FCUOL | #UEL
Dominateurs, les hommes de Paulo Fonseca ont fini par ouvrir le score sur une frappe exceptionnelle de Tanner Tessmann. L’Américain a envoyé un missile de 20 mètres dans le but de Barkas. Splendide.
