C3, OL : le missile somptueux de Tessmann qui donne l’avantage à l’OL

L’Olympique Lyonnais lance sa campagne européenne en Ligue Europa par un déplacement aux Pays-Bas. Opposés à Utrecht, les Gones ont été bousculés en première période, avant de prendre le dessus en deuxième.

Dominateurs, les hommes de Paulo Fonseca ont fini par ouvrir le score sur une frappe exceptionnelle de Tanner Tessmann. L’Américain a envoyé un missile de 20 mètres dans le but de Barkas. Splendide.