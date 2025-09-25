Ligue Europa : bousculé, Lille arrache la victoire face à Brann Bergen grâce à Olivier Giroud

Le LOSC lançait, ce jeudi soir, sa campagne européenne. Cinquième de Ligue 1 après cinq journées, le club nordiste défiait les Norvégiens de Brann Bergen pour le compte de la première journée de la phase de ligue de la Ligue Europa. Organisés en 4-2-3-1 avec le retour de Santos en défense et la présence de Mbemba en charnière centrale, les hommes de Bruno Genesio espéraient débuter de la meilleure des manières. Emmenés par Igamane, seul en pointe, les Dogues vivaient toutefois un début de rencontre chaotique.

Plus engagés et plus compacts, les visiteurs se signalaient une première fois par l’intermédiaire de Knudsen, qui ne cadrait pas sa tête (4e). Malgré une possession en leur faveur et une première tentative signée Sahraoui (13e), les Nordistes peinaient à se montrer dangereux. De son côté, Brann Bergen jouait sa carte à fond et faisait trembler le LOSC. Si Kornvig voyait sa tête piquée rebondir juste à côté du poteau d’Özer (23e), Holm trouvait lui le poteau du portier lillois sur une superbe reprise de volée (41e). Bousculé, Lille éprouvait toutes les peines du monde face aux Berguénois, organisés en 4-4-2.

Lille s’en sort bien…

Au retour des vestiaires, le LOSC tentait de se réveiller. Sur un centre appuyé de Sahraoui, Goffi dévissait (52e). Dans la foulée, Matias Fernandez-Pardo ne cadrait pas (53e) mais le Belge se rattrapait dans la foulée. Lancé en profondeur, il accélérait avant de se jouer de son adversaire direct et de centrer en direction d’Igamane, qui surgissait pour marquer du droit dans le but vide (1-0, 54e). Libéré, Lille continuait malgré tout de se faire peur, à l’image de Mbemba, auteur d’un retour salvateur dans sa propre surface (58e). Et ce qui devait arriver arriva…

Sur une action collective parfaitement menée, Saevar Atli Magnusson, lancé dans la surface, croisait parfaitement sa frappe pour tromper Özer avec l’aide d’une poteau (1-1, 60e). Sur un fil, Lille frôlait même la correctionnelle quelques minutes plus tard lorsque Kornvig voyait sa frappe enroulée fracasser la barre lilloise (64e). Pour le dernier quart d’heure, Genesio lançait Félix Correia et Olivier Giroud mais la physionomie de cette rencontre ne changeait pas. Lille continuait à buter sur la défense norvégienne et tremblait face aux attaques rapides adverses.

Si Fernandez-Pardo trouvait le poteau de Dyngeland sur une nouvelle tentative enroulée (74) et que Mukau trouvait la barre des Norvégiens (79e), c’est finalement le nouvel entrant Giroud qui offrait la victoire aux siens. Sur un centre contré de Bouaddi, l’ancien joueur de Montpellier sautait plus haut que tout le monde pour redonner l’avantage au LOSC de la tête (2-1, 80e). Au classement, le LOSC pointe à la 6e place avant de se rendre à Rome le 2 octobre prochain. Avant cela, les Lillois tenteront de confirmer leur bon début de saison, ce week-end, lors de la réception de l’OL. Dans l’autre rencontre programmée à 18h45, les Roumains du FCSB ont eux dominé les Go Ahead Eagles, pensionnaires d’Eredivisie, grâce à une réalisation de David Miculescu au quart d’heure de jeu.