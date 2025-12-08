Menu Rechercher
Un média brésilien annonce la date du premier match d’Endrick avec l’OL

Par Matthieu Margueritte
Endrick sur le banc de touche du Real Madrid @Maxppp

Expulsé hier sans avoir joué la moindre minute de la rencontre perdue par le Real Madrid contre le Celta de Vigo (0-2), Endrick a peut-être vécu son dernier match de Liga de la saison sous les couleurs merengues. En effet, il sera sûrement suspendu et il ne reste plus que deux matches de championnat à jouer à la Casa Blanca avant la trêve hivernale. ESPN Brésil annonce d’ailleurs qu’Endrick se rendra ensuite très rapidement en France.

Annoncé à l’Olympique Lyonnais sous la forme d’un prêt sans option d’achat (et la moitié du salaire prise en charge par les Gones), l’attaquant brésilien doit signer son contrat avec les Rhodaniens entre Noël et le jour de l’An. Endrick sera donc disponible pour Paulo Fonseca à partir du 1er janvier et ESPN ajoute que son premier match avec les septuples champions de France pourrait donc être le 3 janvier prochain face à Monaco.

Voir tous les commentaires (2)
