UEFA Europa League

EL, OL : la réaction à chaud de Tanner Tessmann

Utrecht 0-1 Lyon

L’Olympique Lyonnais a bien débuté sa campagne de Ligue Europa en allant s’imposer sur le terrain d’Utrecht (1-0). Une victoire acquise grâce à un coup de canon du milieu américain Tanner Tessmann. Ce dernier s’est d’ailleurs exprimé à l’issue du match.

« C’est une victoire très importante pour nous. Bien débuter la Ligue Europa, c’est très important. (Sur son but) Il (Ghezzal) m’a fait une belle passe en retrait, j’ai frappé, c’est rentré, je suis très heureux. L’entraîneur et le staff ont confiance en moi. On a eu une présaison difficile, mais j’ai très faim », a-t-il confié au micro de Canal+.

