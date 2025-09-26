Une légende du tennis est très inquiète pour Lamine Yamal

À 18 ans, Lamine Yamal est quasiment au sommet du football mondial. Le prodige du FC Barcelone a déjà remporté la Liga, l’Euro et a été finaliste du Ballon d’Or. Un succès fulgurant. Et si beaucoup lui prédisent une carrière XXL, la légende du tennis allemand Boris Becker a tenu à envoyer un avertissement à l’Espagnol. Vainqueur du tournoi de Wimbledon à seulement 17 ans, l’Allemand connaît les risques d’un triomphe à un très jeune âge.

« Je tire la sonnette d’alarme. Yamal est formidable, il gagne tout, c’est le meilleur jeune joueur du monde, mais évidemment, ça me rappelle le jeune Boris Becker à 17 ans. Il suffit de voir ce qui arrive aujourd’hui à Lamine Yamal. Je pense qu’il court un risque très élevé de rencontrer certaines difficultés dans dix ou quinze ans. Il est issu d’un milieu très modeste et maintenant, lui et toute sa famille sont riches et beaucoup de gens vont l’approcher par intérêt. Il a perdu toute sa vie privée. Choisissez vos amis, faites confiance à votre famille, construisez-vous un réseau de sécurité pour qu’une fois votre carrière terminée, vous ne commettiez plus les erreurs évidentes », a-t-il confié à TalkSport.