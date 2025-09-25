Menu Rechercher
Commenter 8
UEFA Europa League

Utrecht - OL : les compositions officielles

Par Aurélien Macedo
1 min.
Paulo Fonseca à l'OL @Maxppp
Regarder en direct sur CANAL+
Utrecht Lyon Voir sur CANAL+

Ce jeudi, c’est la suite de la 1re journée de la Ligue Europa 2025/2026. L’Olympique Lyonnais se déplace sur la pelouse d’Utrecht. À domicile, les Néerlandais s’organisent dans un 4-3-3 avec Vasilis Barkas qui officie comme dernier rempart. Devant lui, on retrouve Siebe Horemans, Mike van der Hoorn, Nick Viergever et Souffian El Karouani. Niklas Vesterlund, Alonzo Engwanda et Gjivai Zechiël composent l’entrejeu. En pointe, Sébatien Haller est soutenu par Miguel Rodríguez et Derry Murkin.

La suite après cette publicité

De leur côté, les Gones s’articulent dans un 4-2-3-1 avec Dominik Greif dans les cages derrière Ruben Kluivert, Clinton Mata, Moussa Niakhaté et Nicolas Tagliafico. Le milieu de terrain est assuré par Mathys De Carvalho et Tyler Morton avec Pavel Sulc un cran plus haut. Devant, Martin Satriano est accompagné par Adam Karabec et Malick Fofana.

Les compositions

Utrecht : Barkas - Horemans, Van der Hoorn, Viergever, El Karouani - Vesterlund, Engwanda, Zechiël - Rodriguez, Haller, Murkin

La suite après cette publicité

Olympique Lyonnais : Greif - Kluivert, Mata, Niakhaté, Tagliafico - De Carvalho, Morton - Karabec, Sulc, Fofana - Satriano

Pub. le - MAJ le
Voir tous les commentaires (8)
La suite après cette publicité

En savoir plus sur

UEFA Europa League
Lyon
Utrecht

En savoir plus sur

UEFA Europa League UEFA Europa League
Lyon Logo Lyon
Utrecht Logo Utrecht
La suite après cette publicité

Articles recommandés

Voir tous

Nos dernières vidéos

Les plus lus

Explorer

Partager
Top commentaires
Comparer les stats du match
Partager
Copié dans le presse-papier