Utrecht - OL : les compositions officielles

Ce jeudi, c’est la suite de la 1re journée de la Ligue Europa 2025/2026. L’Olympique Lyonnais se déplace sur la pelouse d’Utrecht. À domicile, les Néerlandais s’organisent dans un 4-3-3 avec Vasilis Barkas qui officie comme dernier rempart. Devant lui, on retrouve Siebe Horemans, Mike van der Hoorn, Nick Viergever et Souffian El Karouani. Niklas Vesterlund, Alonzo Engwanda et Gjivai Zechiël composent l’entrejeu. En pointe, Sébatien Haller est soutenu par Miguel Rodríguez et Derry Murkin.

De leur côté, les Gones s’articulent dans un 4-2-3-1 avec Dominik Greif dans les cages derrière Ruben Kluivert, Clinton Mata, Moussa Niakhaté et Nicolas Tagliafico. Le milieu de terrain est assuré par Mathys De Carvalho et Tyler Morton avec Pavel Sulc un cran plus haut. Devant, Martin Satriano est accompagné par Adam Karabec et Malick Fofana.

Les compositions

Utrecht : Barkas - Horemans, Van der Hoorn, Viergever, El Karouani - Vesterlund, Engwanda, Zechiël - Rodriguez, Haller, Murkin

Olympique Lyonnais : Greif - Kluivert, Mata, Niakhaté, Tagliafico - De Carvalho, Morton - Karabec, Sulc, Fofana - Satriano