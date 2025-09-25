Menu Rechercher
Liverpool sanctionne lourdement Hugo Ekitike

En Angleterre, les écarts de conduite ne passent jamais inaperçus, et Hugo Ekitike en fait déjà l’amère expérience. Auteur du but victorieux face à Southampton mardi soir, l’attaquant français a pourtant gâché sa soirée en recevant un carton rouge évitable pour avoir célébré en retirant son maillot, alors qu’il avait déjà pris un jaune. Conséquence directe : selon le Daily Mail, Liverpool devrait sanctionner son joueur en lui retirant l’équivalent de deux semaines de salaire.

Une punition financière lourde qui illustre bien la rigueur du football anglais, où la discipline et le professionnalisme sont scrutés à la loupe. Outre la suspension automatique liée au carton rouge, Ekitike devra donc assumer ce rappel à l’ordre économique imposé par son club. En Premier League, la moindre incartade se paie cash, et les clubs ne prennent aucun risque quant à l’image et au comportement de leurs joueurs. À seulement 22 ans, l’ancien Parisien découvre que le haut niveau anglais n’autorise aucune distraction.

